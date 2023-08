Die Sonne brennt auf der Haut, die Luft scheint stickig und kein Wind ist in Sicht. Der Sommer präsentierte sich in den vergangenen Tagen in seiner vollen Wucht. Wenn die gefühlte Temperatur mehr als 32 Grad beträgt, dann spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor Hitze aus. Aktuell gilt eine solche Warnung für Ulm, den Kreis Neu-Ulm und den Alb-Donau-Kreis. Doch was bedeutet das eigentlich?