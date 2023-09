Wenn das Wetter mitspielt, ist sie ein Ort, an dem sich Menschentrauben bilden. Ein Ort, an dem im Sommer immer etwas los ist. In der Stiege-Bar an der Herdbrücke treffen sich die Ulmer, um ein Feierabendbier zu trinken, um die Stimmung am Fluss zu genießen, um anzustoßen und zu entspannen.

2024 s...