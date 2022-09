Ulm gehen auch 2022 wieder tausende Läuferinnen und Läufer an den Start. Da die Laufstrecken auch durch die Stadtgebiete Ulms und Neu-Ulms verlaufen, ist dort auch der öffentliche Nahverkehr vorübergehend eingeschränkt. Doch wie genau fahren Bus und Straßenbahn am Sonntag, den 25.09.2022, während des Einstein-Marathons? Beim Einstein Marathon ingehen auchwieder tausende Läuferinnen und Läufer an den Start. Da die Laufstrecken auch durch die Stadtgebiete Ulms und Neu-Ulms verlaufen, ist dort auch dervorübergehend eingeschränkt. Doch wie genau fahrenam Sonntag, den 25.09.2022, während des Einstein-Marathons?

ÖPNV zum Einstein-Marathon 2022: Wer kostenlos Bus und Bahn fahren darf

ÖPNV ist im gesamten DING-Gebiet für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Helferinnen und Helfer des Einstein-Marathons kostenlos. Als Fahrschein gelten die Startnummer oder Teilnahmebestätigung. Wie die Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (DING) uns bestätigt, gilt das für den Samstag (17.09.2022 - Fest steht: Derist im gesamten DING-Gebiet für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Helferinnen und Helfer des Einstein-Marathons. Als Fahrschein gelten die Startnummer oder Teilnahmebestätigung. Wie die Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (DING) uns bestätigt, gilt das für den Samstag (17.09.2022 - Jugendläufe ) sowie den Sonntag (25.09.2022 - Einstein Marathon). Aber wann fahren Bus und Bahn und welche Linien sind von Ausfällen oder Umleitungen betroffen?

So fahren Bus und Bahn während des Einstein-Marathons 2022

Während des Einsteinmarathons am 25. September gibt es Umleitungen im ÖPNV auf den Linien 1, 4, 5 und 7. Darum und wegen des hohen Fahrgastaufkommens kann es auf allen Linien zu Verspätungen kommen. Achtung: Nicht alle Anschlüsse können eingehalten werden. Zusatzfahrten sollen nicht angeboten werden. Der Veranstalter hat laut DING keine zusätzlich Verstärkerfahrten bei den SWU beauftragt. Und so fahren Bus und Bahn - Umleitungen und Linienführungen Einstein-Marathon am 25. September 2022:

ÖPNV am Einstein-Marathon 2022 - Linie 1:

Ab ca. 7:00 Uhr wird die Linie 1 auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet.

auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet. Die letzte Straßenbahn nach Böfingen fährt um 07:54 Uhr ab Donaustadion bis Böfingen Ostpreußenweg.

Die letzte Straßenbahn von Böfingen fährt um 07:49 Uhr ab Böfingen Ostpreußenweg Richtung Söflingen.

Sperrung der Strecke ab Donaustadion in Richtung Böfingen ab 08:00 Uhr bis ca. 09:15 Uhr. In dieser Zeit wenden die Straßenbahnen am Donaustadion.

Nach Ende der Sperrung fährt um 09:24 Uhr ab Donaustadion die Linie 1 wieder bis Böfingen Ostpreußenweg.

Nach Ende der Sperrung fährt um 09:19 Uhr ab Böfingen Ostpreußenweg die Linie 1 wieder bis Söflingen.

ÖPNV am Einstein-Marathon 2022 - Linie E:

Die Verstärkerlinie E verkehrt ab 06:55 Uhr bis ca. 16 Uhr.

verkehrt ab 06:55 Uhr bis ca. 16 Uhr. Fahrweg: Hauptbahnhof – Theater – Justizgebäude – Willy-Brandt-Platz – Staufenring – Donaustadion – Staufenring – Willy-Brandt-Platz – Justizgebäude – Theater – Hauptbahnhof

Zusammen mit der Linie 1 wird ein 5-Minuten-Takt erreicht.

ÖPNV am Einstein-Marathon 2022 - Linie 4:

Die Linie 4 fährt in beiden Richtungen den regulären Linienfahrweg. In dem Zeitraum, in dem die Linie 1 nur bis Donaustadion verkehrt, wird die Linie 4 bis Ostpreußenweg verlängert. Der Umstieg zwischen den Linien 1 und 4 findet am Willy-Brandt-Platz statt.

ÖPNV am Einstein-Marathon 2022 - Linie 5:

Die Linie 5 fährt ab Betriebsbeginn bis ca. 15:30 Uhr

fährt ab Betriebsbeginn bis ca. 15:30 Uhr In diesem Zeitraum können die Haltestellen Steinerne Brücke, Rathaus Ulm, Herdbruckerstraße, Petrusplatz und Rathaus Neu-Ulm in beiden Richtungen nicht angedient werden.

Richtung Wiley/Ludwigsfeld: Ab Hauptbahnhof wird die Linie umgeleitet über die Haltestellen Ehinger Tor Steig E, Adenauerbrücke (Linie 7), Amtsgericht, Schützenstraße zur Gartenstraße und weiter über die Bahnhofstraße zum ZUP. Ab dort reguläre Linienführung.

Ab Hauptbahnhof wird die Linie umgeleitet über die Haltestellen Ehinger Tor Steig E, Adenauerbrücke (Linie 7), Amtsgericht, Schützenstraße zur Gartenstraße und weiter über die Bahnhofstraße zum ZUP. Ab dort reguläre Linienführung. Richtung Wissenschaftsstadt: Ab ZUP wird die Linie über die Bahnhofstraße zum Ersatzhalt Hermann-Köhl-Straße und weiter über die Haltestellen Amtsgericht, Adenauerbrücke, Ehinger Tor Steig E zur Haltestelle Hauptbahnhof umgeleitet. Ab dort reguläre Linienführung.

ÖPNV am Einstein-Marathon 2022 - Linie 7:

Die Linie 7 ab Betriebsbeginn bis ca. 15:30 Uhr

ab Betriebsbeginn bis ca. 15:30 Uhr Richtung Willy-Brandt-Platz : Die Linie 7 beginnt und endet in dieser Zeit am ZUP Neu-Ulm. Dazu verkehrt die Linie ab der Haltestelle Gartenstraße über die Memminger Straße zum ZUP.

: Die Linie 7 beginnt und endet in dieser Zeit am ZUP Neu-Ulm. Dazu verkehrt die Linie ab der Haltestelle Gartenstraße über die Memminger Straße zum ZUP. Die Haltestellen Ersatzhalt ZUP, Ersatzhalt Meininger Allee, Kasernstraße, Augsburger Tor, Congress Centrum und Willy-Brandt-Platz entfallen.

Richtung Jungingen : Die Linie 7 beginnt und endet in dieser Zeit am ZUP Neu-Ulm. Ab ZUP wird sie umgeleitet über die Bahnhofstraße zum Ersatzhalt Hermann-Köhl-Straße und weiter zur Haltestelle Amtsgericht. Ab dort normale Linienführung.

: Die Linie 7 beginnt und endet in dieser Zeit am ZUP Neu-Ulm. Ab ZUP wird sie umgeleitet über die Bahnhofstraße zum Ersatzhalt Hermann-Köhl-Straße und weiter zur Haltestelle Amtsgericht. Ab dort normale Linienführung. Die Haltestellen Willy-Brandt-Platz, Congress Centrum, Kasernstraße, Ersatzhalt Meininger Allee, Ersatzhalt ZUP, Rathaus Neu-Ulm, Donaucenter und Donauklinik entfallen.

ÖPNV am Einstein-Marathon 2022 - Herdbrücke und Petrusplatz

Alle Linien, die regulär von Ulm ZOB nach Neu-Ulm ZUP über die Herdbrücke und Petrusplatz fahren, werden über Ulm Ehinger Tor, Adenauer Brücke, Ringstraße, Allgäuer Ring zum Neu-Ulm ZUP umgeleitet.

fahren, werden über Ulm Ehinger Tor, Adenauer Brücke, Ringstraße, Allgäuer Ring zum Neu-Ulm ZUP umgeleitet. Dabei entfallen die Haltestellen Rathaus Neu-Ulm, Petrusplatz, Herdbrucker Straße, Rathaus Ulm und Steinerne Brücke. Betroffen sind die Linien: 73, 78, 84, 85, 88, 850

ÖPNV am Einstein-Marathon 2022 - Linie 59:

Die Linie 59 nach Elchingen werden zwischen Ulm Willy-Brandt-Platz und Thalfingen Ortsmitte über Ostplatz und Böfingen umgeleitet.

nach Elchingen werden zwischen Ulm Willy-Brandt-Platz und Thalfingen Ortsmitte über Ostplatz und Böfingen umgeleitet. Es entfallen dabei die Haltestellen Ulm Wielandstraße, Donauhalle, Thalfingen Unterführung, Evangelische Kirche, Sportheim.

Straßensperrung am Einstein-Marathon 2022 - NU8 gesperrt

Zwischen Pfuhl und Burlafingen wird die NU8 im Bereich Maybachstraße/Heerstraße bis zur alten B10 von ca. 7 bis 11 Uhr komplett gesperrt werden (Inline-bzw. Handbike-Marathon).

im Bereich Maybachstraße/Heerstraße bis zur alten B10 von ca. 7 bis 11 Uhr komplett gesperrt werden (Inline-bzw. Handbike-Marathon). Für den Linienbusverkehr wird der Kreisverkehr NU8/Heerstraße nur zwischen 8:40 Uhr und 9:40 Uhr während der Inline- und Handbike-Marathons gesperrt.

Außerhalb dieser Zeiten wird für die Linienbusse die Querung der NU8 durch Polizei ermöglicht. Burlafingen kann zwischen 8:40 Uhr und 9:40 Uhr nicht von der Linie 84 bedient werden.

Alle Infos zum Einstein-Marathon 2022 in Ulm und Neu-Ulm