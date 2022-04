Heißhunger auf was Deftiges, Leckeres, Sättigendes? Für viele ist die Antwort in diesem Fall eindeutig: Döner Kebab! Das Fladenbrot mit Fleisch, Salat und diversen Soßen gehört zweifellos zum Lieblings-Fast-Food in Ulm und Neu-Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Neu-Ulm. Ob in der Mittagspause oder als Mitternachtssnack – ein Döner geht immer.

Dabei sind viele Imbissbuden kreativ, bieten das Gericht vom Drehspieß in verschiedenen Varianten an: im Brot, auf dem Teller, mal mit Oliven, mal mit Schafskäse oder ganz ohne Fleisch für die Vegetarier.

So weit, so lecker: Doch wo gibt es den besten Döner in Ulm und Umgebung? Machen Sie mit bei unserer Abstimmung!

So funktioniert die Abstimmung:

Schritt 1: Schicken Sie uns den Namen ihres Lieblings-Imbisses bis Freitag, 15. April, 12 Uhr, an folgende Mail-Adresse: aufgetischt@swp.de. Berücksichtigt werden Döner-Anbieter aus Ulm, Neu-Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Neu-Ulm.

Schritt 2: Wir veröffentlichen dann die Namen der zehn Döner-Läden, die am häufigsten eingereicht wurden.

Schritt 3: Wir schalten anschließend eine Klick-Abstimmung online. Dann können die swp.de-Leser aus den zehn Finalisten ihren Favoriten auswählen. Der Döner-Imbiss mit den meisten Stimmen gewinnt! Und wird natürlich von uns dazu interviewt, warum es dort am besten schmeckt.

