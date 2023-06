Neben dem Obstwiesenfestival in Dornstadt gehört das Blaurock Open Air zu einem der größten Umsonst-und-draußen-Festivals in der Region. Das rein ehrenamtliche Open Air findet am 9. und 10. Juni in Söflingen im Meinloh-Forum statt.

Diese Bands spielen Freitag, 09.06.

Der erste Abend startet um 19 Uhr mit der Ulmer Punkband All Bricks.

Um 20 Uhr geht es weiter mit der Alternativ Metal Band Black Hornet.

Beendet wird der Abend von der Heavy Rock Axxis.

Am Samstag, 10.06., stehen diese Bands auf der Bühne

Für politischen Aktivismus, Antifaschismus, Umweltschutz, Feminismus, LGBTQ-Rechte und Tierrechte, davon handeln die Texte der Punkband Love Forty Down. Mit ihrem Auftritt beginnt um19.30 der zweite Abend im Meinloh-Forum.

Mit "Misfit" trat die Rock-Alternative-Band Lonely Spring beim deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" auf. Um 20.15 Uhr gibt es sie live zu hören.

Beendet wird das Blaurock Open Air um 21.30 Uhr von Flash Forward aus dem Ruhrgebiet, die Band spielte im letzten Jahr beim Hurricane und dem Southside Festival auf der Bühne

(Einlass ist jeweils ab 18:30 Uhr)

Wie komme ich zum Blaurock Open Air?

Das Blaurock-Openair findet im Meinloh-Forum im Klosterhof statt. Mit dem öffentlichen Nahverkehr die Straßenbahnlinie 1 bis zur Endhaltestelle Söflingen nehmen. Zu Fuß geht es dann in Richtung Ortskern und am Gemeindeplatz durch den Torbogen in den Klosterhof.