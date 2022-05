Jetzt ist klar: Das 9-Euro-Ticket kommt. Der Bundesrat hat die Einführung des Spartickets am Freitag, 20. Mai, abgesegnet. Somit können alle Bus- und Bahnfahrenden in den Monaten Juni, Juli und August für je 9 Euro deutschlandweit im Nahverkehr unterwegs sein.

In Ulm ist das Ticket bereits am Samstag, 21. Mai, erhältlich. Markus Zimmermann vom Donau-Iller-Nahverkehrsverbund teilt mit, dass das Ticket im Kunden-Center der Stadtwerke Ulm in der Neue Straße 79 erworben werden kann. Am Dienstag, 24. Mai, ziehen dann auch die Fahrscheinautomaten und Vorverkaufsstellen der SWU Verkehr in Ulm und Neu-Ulm nach. Und ab dem 25. Mai könnten Kundinnen und Kunden das Ticket bei vielen Regionalbusfahrern sowie im Kunden-Center der Stadtwerke Biberach kaufen. Über die Ding-App werde das 9-Euro-Ticket Ende Mai verfügbar sein.

Wo das Ticket gilt und wo nicht

Mit dem Monatsfahrschein können Reisende alle Regional- und Nahverkehrszüge, Stadtbahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen sowie Regional- und Regiobusse nutzen, schreibt Zimmermann. Das Angebot gelte nicht im Fernverkehr und auch nicht für den Flixbus oder Flixtrain.

Von dem Ticket können auch Inhaber von Jahreskarten, Schüler und Studierende profitieren. Sie zahlen ebenfalls nur neun Euro pro Monat. Im Ding-Gebiet besteht außerdem eine Besonderheit: Wer zwischen Juni und August Abokunde wird, kann auch im September für neun Euro fahren. Das Angebot gilt für jedes Abo – dann allerdings nur im Ding-Gebiet.