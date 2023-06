Ein volles Donauufer, Badeseen und Liegewiesen – das aktuelle Wetter zieht die Menschen in Ulm und der Region raus an die frische Luft. Sie wurden zuletzt verwöhnt mit Temperaturen über 20 Grad und viel Sonne. Kein Wunder also, dass das gute Wetter überwiegend draußen genutzt wird. Auch in dieser Woche lässt der Frühling nicht nach. Die Aussichten in der zweiten Woche der Pfingstferien.

Gewitter zum Wochenstart – so geht es im Südwesten weiter

28 Grad erreicht werden. Der Montag (05.06.2023) gestaltet sich im Südwesten größtenteils freundlich. In den Abendstunden kann es zu Gewittern und Regen kommen, die sich im Verlaufe der Nacht auflösen. In Ulm werden zum Wochenstart Temperaturen bis 23 Grad erreicht, verbunden mit Böen bis 25 km/h am frühen Abend. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt das Wetter in Baden-Württemberg weiter sommerlich. Im Kraichgau und in der Kurpfalz können im Wochenverlauf 28 Grad erreicht werden.

Hochsommerliche Temperaturen zur Mitte der Woche

Sonnig bei 23 Grad wird es auch am Dienstag und Mittwoch in der Münsterstadt. Bis zu zehn Sonnenstunden werden zur Wochenmitte erwartet. Optimal für Ausflüge an die umliegenden Badeseen, eine Schlauchboottour auf der Iller oder ein Feierabendbier an der Donau. Abends und Nachts sinken die Temperaturen allerdings auf 11 bis 13 Grad.

steigen die Temperaturen auf 24 Grad. Wermutstropfen bei den Aussichten: Nachmittags sind lokale Gewitter und Schauer möglich. Die Sonne kommt trotzdem zeitweise durch, bei etwa sieben Sonnenstunden. Noch wärmer wird es, laut Wetterprognosen, Richtung Wochenende. Schon am Donnerstag (08.06.), also Fronleichnam