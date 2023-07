Große Aufregung am Montagnachmittag in Bühlertann: Die Polizei fährt mit 35 Fahrzeugen und 90 Einsatzkräften in den Ort sowie in den Wald bei Fronrot. Über mehrere Stunden durchkämmen die Beamten den Forst. Auch am Wohnhaus des Abgeordneten in Bühlertann sind Polizisten unterwegs. Die Polizei...