Dieter Bohlen sorgt seit Jahren bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) für Schlagzeilen mit beleidigenden und sexistischen Sprüchen. Auch in der 20. Staffel von DSDS geht er eine Kandidatin an. Diesmal erwischt es Jill Lange, Reality-TV-Star und Influencerin aus Baden-Württemberg.

Sexismus-Skandal bei DSDS: Bohlen beleidigt Jill Lange

Die 22-Jährige kennen Reality-TV-Zuschauer aus zahlreichen Datingshows. Sie nahm an Sendungen wie „Are You The One – Realitystars in Love“ oder „Ex on the Beach“ teil. Nun versucht sich Lange, die im Landkreis Reutlingen lebt, als Sängerin bei DSDS. Sie ist mit ihrem Partner Luca Maucher nach Römerstein in den Kreis Reutlingen gezogen. Maucher hatte sie in der Sendung „Ex on the Beach“ kennengelernt.

Lars Maucher und Jill Lange haben sich bei der RTL-Sendung "Ex on the Beach" kennen und lieben gelernt. Nun leben sie im Kreis Reutlingen

© Foto: Lars Maucher

Dieter Bohlen: „Hast du dich nur durchnudeln lassen?“

Jill Lange reagiert auf Instagram