Es sind Szenen, die schockieren. In einem Video, das die Grünen-Spitzenkandidaten für die bayerischen Landtagswahlen Katharina Schulze und Ludwig Hartmann bei einer Wahlkampfveranstaltung in Neu-Ulm zeigt , ist deutlich zu sehen, wie die Stimmung zunehmend aufheizt. Buhrufe, Pfiffe - dann fliegt ein Stein in Richtung der Politiker.