Ludwig Hartmann (Fraktionsvorsitzender der Grünen im bayerischen Landtag) und Katharina Schulze (Abgeordnete im bayerischen Landtag) haben am Sonntagabend in Neu-Ulm eine böse Überraschung erlebt. Als sich das Grünen-Spitzenduo dort bei einer Wahlveranstaltung ab 18.30 Uhr auf dem Petrusplatz den Besuchern präsentierte, flog plötzlich ein Stein in ihre Richtung. Der Mann, der ihn geworfen hatte, wurde danach sofort von Einsatzkräften der Polizei gesichert und abgeführt.

Schock über den Vorfall ist groß

„Bin immer noch schockiert“, schreibt die Neu-Ulmer Grünen-Stadträtin Julia Probst auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) über den Vorfall. „Gewalt - körperliche/sprachliche – ist keine Lösung!“ Probst war als Neu-Ulmer Direktkandidatin für die Landtagswahl ebenfalls bei der Veranstaltung gewesen und Zeugin des Steinewurfs geworden. „Der Schreck sitzt immer noch absolut tief“ teilte sie am nächsten Morgen der Südwest Presse mit. „Es ist eine Folge der Aiwanger-, Söder- und Merz-Hetze gegen uns. Aus Worten werden Taten“

Youtube-Video zeigt den Vorfall

Wie einem Youtube-Video (ab der 30. Minute) zu entnehmen ist, wurde die Wahlkampfveranstaltung von mehreren Pfiffen und Störungen begleitet. Direkt nach dem Steinewurf machte Katharina Schulze ihrem Ärger auf dem Podium Luft: „Das hat mit Demokratie gar nichts zu tun!“

