Mittlerweile sind es weniger als vier Wochen bis zu Landtagswahl in Bayern. Am Sonntag, 8. Oktober, öffnen von 8 bis 18 Uhr die Wahlurnen, der Wahlschein für die Briefwahl kann bereits jetzt beantragt werden. Rund 114 000 Bürgerinnen und Bürger dürfen im Stimmkreis 713 Neu-Ulm wählen – sie haben die Wahl zwischen zwölf Direktkandidaten und 13 Parteien.

Am Mittwoch, 20. September, diskutieren Matthias Stelzer, stellvertretender Chefredakteur der SÜDWEST PRESSE, und Bianca Frieß-Paust, Leiterin der Regionalredaktion, bei einer Podiumsdiskussion der SÜDWEST PRESSE mit den Direktkandidaten der in deutschen Parlamenten vertretenen Parteien.

Podiumsdiskussion der SÜDWEST PRESSE im Wiley Club

Mitdiskutieren wird auch Adrian Kapic. Der 20-jährige BWL-Student aus Neu-Ulm geht bei der Wahl für die FDP ins Rennen, die in aktuellen Umfragen unter der Fünf-Prozent-Hürde liegt – ihr Einzug in den Landtag ist also fraglich

Ähnlich jung wie Kapic, nämlich 22 Jahre, ist Franz Schmid, der als Direktkandidat der AfD bei der Podiumsdiskussion dabei sein wird. Er fordert unter anderem eine „bayerische Abschiebequote von 100 Prozent“

Als einzige Frau wird Julia Probst von Bündnis 90/Die Grünen auf dem Podium im Wiley Club mitdiskutieren. Die gehörlose Stadträtin in Weißenhorn will sich, sollte sie in den Landtag gewählt werden, vor allem für Inklusion, Barrierefreiheit und bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Unterstützt wird sie bei der Veranstaltung am Mittwoch von einer Gebärdensprachdolmetscherin.

Bei der Podiumsdiskussion wird es sowohl um bayerische Landespolitik als auch um Neu-Ulmer Kreisthemen gehen. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Gesundheit und Mobilität, Wirtschaft, Umwelt und gesellschaftlicher Zusammenhalt.