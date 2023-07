Eine Prügelei zwischen Musikern und Gästen in einer Kneipe hat in den frühen Morgenstunden vom Sonntag, 2. Juli, ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan gerufen. Denn eine feucht-fröhliche Nacht bei Musik und Gesang in einem Steakhouse in Altenstadt, Landkreis Neu-Ulm, endete blutig.

Mehrere Streifen notwendig

Um die Streithähne auseinanderzubringen, musste die Polizei mit mehreren Streifenwagen in der Mühlbachstraße anrücken. Wie ein Polizeisprecher in Illertissen auf Anfrage mitteilte, unterhielt in dem Lokal eine Band mit türkischer Musik. Die Gäste durften sich Lieder wünschen. Weil zwei Anfragen ignoriert wurden, entstand darüber ein verbaler Streit. Dann eskalierte die Auseinandersetzung. Zwei Personengruppen attackierten sich. Von 2.47 Uhr an gingen bei der Polizei gleich mehrere Notrufe ein.

Drei Männer landen im Krankenhaus

In das Handgemenge in Altenstadt waren nach Polizeiangaben insgesamt neun Männer verwickelt, die teils ordentlich dem Alkohol zugesprochen hatten. Sechs von ihnen wurden verletzt, drei kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren Polizeistreifen aus Illertissen und Weißenhorn. Die Ermittlungen laufen, Zeugenhinweise werden unter Tel. (07303) 9651-0 erbeten.