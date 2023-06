In einer körperlichen Auseinandersetzung endete am Montagabend ein Streit zwischen drei jungen Frauen (16, 17 und 18) an einer Unterführung in der Donautalstraße. Die 18-Jährige und die 16-Jährige schlugen und traten auf die 17-Jährige ein.

Zeuge stellt junge Angreiferinnen

Als ein Zeuge dem Opfer zu Hilfe eilte, flüchteten die beiden. Der Mann folgte ihnen und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei ermittelt.