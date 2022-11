Essen hält Leib und Seele zusammen: Damit das in der Gastro so bleibt, braucht es Nachwuchs. Am besten natürlich talentierten. Markus Kreutle, Chef vom Hotel und Restaurant Feyrer in Senden, hat damit einige Erfahrung. Er hat selbst in namhaften Häusern, auch Sternerestaurants, Erfahrung gesammelt. Seit Jahren bildet er in seiner Küche aus: „Da sind schon einige herausragende Talente hervorgegangen. Erst vor kurzem hat Brhana Abrham ihre praktische Abschlussprüfung gemacht und am besten gekocht . Wichtig ist immer, dass man mit Leidenschaft kocht – ohne geht nicht.“

Passion Patisserie

Derzeit versucht sich Murat Sami Oglu an seinem Talent. Er ist im zweiten Ausbildungsjahr, hat bald Halbzeit bei der dreijährigen Ausbildung. „Die Fachkundelehrerin ist begeistert“, betont Küchenmeister Kreutle. Murat hatte schon als Kind eine Passion für die Küche: „Kochen hat mir immer Spaß gemacht. Schon zuhause bei meiner Mutter habe ich zugeschaut und gekocht.“ Unter den verschiedenen Küchenbereichen gefällt Murat die Patisserie – also die Dessertküche – besonders gut. Im Feyrer gehört auch die Eiszubereitung dazu, derzeit etwa Kürbiskerneis. „Das wird gefroren und dann, damit es cremig wird, kommt es in den Paco Jet“, deutet Murat auf einen Metallzylinder mit Motor. Er hat einen Becheraufsatz mit Schneidemesser. Hier hinein kommt die gefrorene Eismasse, nach kurzer Zeit holt Murat das Kürbiskerneis mit wunderbarer Konsistenz heraus. „So cremig wird das, daher mag ich den Paco Jet so gerne.“ Ein Löffel davon kommt gleich zu einer Dessertkomposition, die Murat liebevoll mit Beeren und Fruchtmark garniert – voilà.