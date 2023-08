Die Zahl der Badeunfälle in Baden-Württemberg ist in diesem Jahr wieder gestiegen. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind 2023 wieder mehr Menschen ertrunken als noch im Vorjahr. Doch woran liegt das und welche Maßnahmen könnten das verhindern?

Der Badeunfall auf dem Ludwigsfelder Badesee am Montag , 21.08.2023, ist gerade so glimpflich ausgegangen. Ein Badegast drohte im Wasser unterzugehen, rief nach Hilfe und wurde rechtzeitig von Rettungsschwimmern aus dem Wasser gezogen. Dramatisch war dabei: Keiner der anderen Badegäste hat sich zuvor um eine Rettung der Person bemüht. „Die haben am Steg gelegen und einfach geguckt. Dabei war ersichtlich, dass der Mann ums Überleben gekämpft hat“, berichtet Sascha Graf von der Wasserwacht Neu-Ulm. Er war am Montag privat am See und rettete durch seinen beherzten Eingriff das Leben des Schwimmers.