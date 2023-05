schweren Unfall auf der A8 in Richtung Stuttgart gemeldet. Bei dem Crash auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg ist ein Mensch eingeklemmt und schwer verletzt worden. Erst am Vormittag hatte es einen Am Dienstagabend (30.05.2023) hat die Polizei einenauf derin Richtung Stuttgart gemeldet. Bei dem Crash auf der Autobahn zwischen denist einund schwer verletzt worden. Erst am Vormittag hatte es einen tödlichen Motorrad-Unfall auf der A8 bei Aichelberg mit Vollsperrung und kilometerlangem Stau gegeben. Was genau ist bei dem Unfall am Abend passiert?

Was die Polizei zum Unfall auf A8 bei Burgau sagt

Nach ersten Informationen ist ein 41-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der A8 in Richtung Stuttgart gefahren. Gegen 20.05 Uhr wurde er kurz nach der Anschlussstelle Burgau durch die Sonne geblendet und kam mit seinem Wagen vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Dabei krachte das Heck des Kleintransporters gegen einen Lkw. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Kleintransporter nach links und krachte dort gegen eine Betongleitwand. Der Kleintransporter kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Hubschrauber fliegt Schwerverletzten nach Unfall auf A8 in Klinik

Bei dem Unfall wurde der 41-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Burgau befreite den eingeklemmten Fahrer aus dem Unfallfahrzeug. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten schließlich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 54-jährige Fahrer des Lkws blieb unverletzt.

Vollsperrung der A8 bei Burgau nach Unfall

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und zur Räumung der Unfallstelle musste die A8 bis 21:15 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr konnte anschließend über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

