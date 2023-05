Großeinsatz auf der Autobahn 8 in den frühen Morgenstunden am Samstag (27.05.23): In Fahrtrichtung München hat es einen Verkehrsunfall gegeben, an dem laut Polizei ein Lkw und vier Autos beteiligt waren. Ein Rettungshubschrauber musste anrücken. Was bisher bekannt ist.

Auf Nachfrage beim Ulmer Polizeipräsidium habe es zum Start des langen Pfingstwochenendes einen schweren Unfall in der Nähe der Rastanlage Gruibingen auf der A8 gegeben. Etwa um 5.50 Uhr wurde die Autbahn an der Unfallstelle in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Um kurz nach 7.00 Uhr sei am Unfallort ein Hubschrauber gelandet. Demnach wurde mindestens eine Person schwer verletzt und wurde durch den Helikopter in eine Klinik gebracht. Ob es weiter Verletzte gibt, ist aktuell nicht bekannt.

Laut Polizei lässt sich noch nicht sagen, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Auch sind noch keinerlei Details zur Unfallursache und zum Hergang des Crashs bekannt.

Hier staut es sich auf der A8

Durch den massiven Crash hat sich auf der A8 Stau gebildet, der sich kilometerweit bis zur Ausfahrt Kirchheim/Teck zieht. Wie die Polizei mitteilt, war bereits ein Abschlepper vor Ort, um den Sattelzug zu entfernen. Gegen 9.00 Uhr hebt die Polizei die Straßensperrung kurzfristig auf, um den sich stark stauenden Verkehr teilweise abfließen zu lassen. Allerdings steht schon jetzt fest, dass die Fahrbahn anschließend wieder gesperrt werden muss, um weitere Aufräummaßnahmen durchzuführen.

Wir halten Sie auf dem Laufenden.