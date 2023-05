Wer derzeit auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs ist, muss sich darauf einstellen, dass es länger dauert. Bei Kirchheim-Ost hat sich am Dienstagvormittag (30.05.2023) Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Die Autobahn ist dort vorübergehend voll gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Aichelberg ausgeleitet. Der Verkehr staut sich auf derzeit zehn Kilometern, meldet der ADAC (Stand: 12. 11 Uhr). Verkehrsteilnehmer müssen mit 28 Minuten mehr rechnen.

Was ist bei dem Unfall bei Kirchheim-Ost passiert?

Nach Polizeiangaben waren um 9.35 Uhr ein Motorrad und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Dabei wurde mindestens eine Person schwer verletzt. Die Unfallaufnahme dauert noch an.