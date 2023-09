Klartext ist die Sprache von Markus Holweger. Und prägnante Vergleiche dürfen in den Reden des Balingers, der seit 15 Jahren an der Spitze der Dehago-Kreisstelle steht, auch nicht fehlen. Als er am Montagnachmittag in der Jahreshauptversammlung auf Burg Hohenzollern vor den Vertretern von 60 Mitgl...