Der Spuk dauerte etwa eine halbe Stunde, dann schien wieder die Sonne. Doch die Gewitterzelle, die am Montag gegen 14.30 Uhr über den Landkreis Göppingen zog, hat ihre Spuren hinterlassen. Vor allem aus dem Voralbgebiet berichten Anwohner über zum Teil tischtennisballgroße Hagelkörner und Starkregen. Viele Autos und Dächer wurden beschädigt, Gärten zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Eine Frau aus Schlat stellte beim Nachhausekommen fest, dass die Hagelkörner Löcher in die Rollläden an ihrem Haus geschlagen hatten. Schäden wurden auch aus dem Gewerbepark Voralb bei Eschenbach gemeldet. Auch in Heiningen und Bad Boll ging Hagel nieder. In Hattenhofen standen Straßen unter Wasser. Auch Kuchen war betroffen. Das gesamte Ausmaß der Schäden war am Montagabend noch nicht abzusehen.