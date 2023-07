Zu einem Flächenbrand auf einem Feld zwischen den Sportplätzen an der Lauter und der B 466 musste die Feuerwehr Süßen am Montagmittag ausrücken. Die Einsatzkräfte waren um 12.05 Uhr alarmiert worden. „Durch die schnelle Vornahme zweier C-Rohre sowie eines B-Rohrs zur Bewässerung des Bereichs vor dem Feuersaum konnte der Schaden auf etwa 1000 Quadratmeter begrenzt werden“, berichtet Zugführer Dennis Holstein.

Bis gegen 13 Uhr waren insgesamt 21 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Süßen und Donzdorf mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei versucht nun, die Brandursache zu ermitteln.

Erst am Freitag und Samstag gab es Flächenbrände in Wäschenbeuren, am Sonntag brannten zwischen Weilheim und Gruibingen drei Hektar Felder, verursacht durch einen Mähdrescher. Die Landstraße musste zeitweilig gesperrt werden.