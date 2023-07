Auf demselben Feld bei Wäschebeuren ist an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein Feuer ausgebrochen. Insbesondere das Löschen des zweiten Brands am Samstag kostete die Feuerwehr einige Mühe. Bürgermeister Karl Vesenmaier zufolge verursachten vermutlich Funken von einem Mähdrescher das erste Feuer am Freitag gegen 14.10 Uhr.

Gleich das nächste Feuer

Schon am nächsten Tag musste die Feuerwehr ungefähr zur selben Uhrzeit wieder zu dem Feld ausrücken, weil dort eine Ballenpresse in Brand geraten war. Nachdem der 50-jährige Fahrer der Maschine zunächst erfolglos versucht hatte, die Flammen selbst zu löschen, verständigte er die Brandbekämpfer, teilte die Polizei mit. Insgesamt rund 50 Kräfte aus Wäschenbeuren, Ebersbach und Lorch verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Felder.

Flammenwalze rollt übers Feld

Laut dem Bürgermeiser war eine „Flammenwalze“ über das Feld gerollt. Durch den großen Bedarf an Wasser habe zeitweise ein Zusammenbruch des Netzes gedroht. Die Feuerwehr habe das Nass durch einen 500 Meter langen Schlauch zur Brandstelle transportiert. Unterstützung erhielten die Männer von Landwirten, die mit großvolumigen Fässern beim Löschen halfen. Die Feuerwehr aus Ebersbach nutzte laut Vesenmaier einen sogenannten Abrollbehälter mit einem Fassungsvermögen von 9000 Litern. Technische Unterstützung der Männer habe dazu beigetragen, das Wassernetz wieder zu stabilisieren. Die Polizei vermutet, dass die Ballenpresse aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen Feuer fing. Bei dem Brand entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro. Wie Bürgermeister Karl Vesenmaier berichtete, befindet sich das Getreidefeld unmittelbar neben einer Fotovoltaikanlage der Gemeinde.