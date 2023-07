In die Leitplanken gefahren ist ein Autofahrer am Montag auf der A 8 bei Gruibingen. Der 41-Jährige war um kurz vor 6 Uhr in Richtung München unterwegs und kam kurz nach dem Tunnel Gruibingen mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach eigenen Angaben übermannte den Fahrer wohl ein Sekundenschlaf. Bei dem Unfall blieb der 41-Jährige unverletzt. Sein Auto war noch fahrbereit, es gab Sachschaden von mehreren tausend Euro.