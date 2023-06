Am Sonntag, 4. Juni, ist es am Vormittag gegen 11 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Merklingen und Hohenstadt zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Die Autobahn war deswegen zeitweise vollständig gesperrt.

Trike-Fahrer tödlich verunglückt

Was war passiert? Wie ein Sprecher d...