Der Lastwagenfahrer habe unerwwartet den Fahrstreifen gewechselt, teilt die Polizei mit. Deswegen kam es am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr zu einem Unfall auf der A 8 bei Gruibingen.

Laut Pressemitteilung war der 51-Jährige mit seinem Sattelzug in Richtung Stuttgart unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Mühlhausen vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Dort war eine 27-Jährige mit ihrem Audi unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß.

Schaden in Höhe von 24.000 Euro

Weiter führt die Polizei aus, dass die 27-jährige Audi-Fahrerin durch die Kollision leichte Verletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Laut Polizei entstand ein Schaden am Sattelzug von 4000 Euro, am Audi entstand Totalschaden von etwa 20 000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme mussten zeitweise zwei Fahrstreifen komplett gesperrt werden. Die Autobahn war gegen 9.30 Uhr wieder frei.