Die Leiche einer Frau ist am Freitagmorgen (18.08.2023) in Plochingen (Kreis Esslingen) im Neckar gefunden worden. Zunächst konnte die Polizei die Identität sowie das ungefähre Alter der Toten nicht feststellen, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Auch gab es keine Hinweise auf eine mögliche Todesursache. Der Leichnam wurde bei einem Rettungseinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Fluss geborgen. Die Polizei versucht nun herauszufinden, wer die Tote war und wie sie gestorben ist.

Leichenfund: Einsätze in Donau und Neckar