Ein Autofahrer wollte am Donnerstag (7. September) gegen 12 Uhr auf der K2643 einen Traktor mit Anhänger überholen – das ging aber gehörig schief. In dem Moment, als das Auto auf Höhe des Gespanns war, wollte der Traktor nach links in einen Feldweg abbiegen, die beiden krachten ineinander.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Schadenshöhe und wer Schuld am Unfall hat, steht derzeit noch nicht fest. Sowohl Traktor als auch der Pkw waren nicht mehr fahrbereit.