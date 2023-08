Ein umgefahrenes Schild und ein beschädigter Fahrradunterstand zeugen noch von dem Unfall, der sich am Mittwoch kurz vor Mitternacht hier ereignet hat: Ein 18-jähriger Opel-Fahrer war auf der Worthingtonstraße in Crailsheim mit vermutlich stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Haller Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum ZOB verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und schanzte in Richtung einer Bushaltestelle.

Dabei beschädigte er mehrere Verkehrszeichen und Bäume. Erst durch den Fahrradunterstand wurde er gestoppt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Schaden: rund 50 000 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 0 79 51 / 48 00 um Zeugenhinweise.