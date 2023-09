Den Begriff Kochkunst nimmt Simon Lang ganz wörtlich. „Schon immer fand ich in meinem Beruf als gelernter Koch besonders das Anrichten der Speisen toll“, erzählt Simon Lang bei seiner ersten Vernissage am Montagabend im Geislinger Rathaus.

Nach der Ausbildung folgt die Weltreise

Sowohl beim Kochen als auch beim Malen entstehen auf diese Weise richtige Kunstwerke. Der junge Mann hat ein Gespür für Farbe und Gestaltung. Den zahlreichen Gästen, die zur Ausstellungseröffnung am Montagabend gekommen waren, jedenfalls gefielen seine Kunstwerke.

Nach seiner Ausbildung im Restaurant Bareiss in Baiersbronn zog Simon Lang in die Welt, um unter anderem in Australien, Neuseeland und Indonesien zu arbeiten und Neues zu entdecken. Seine Paletten hatte er immer dabei und konnte viele neue Dinge kennenlernen. Beim Kochen sei es ganz ähnlich wie beim Malen, sagt er, jedes Gericht und jedes Bild seien anders.

Der Künstler malt seine Bilder mit den unterschiedlichsten Materialien, beispielsweise mit Acryl, mit Pastellfarben oder auch mit Ölkreide. Sein Werkzeug jedoch bleiben die Kochutensilien wie Kuchenschaufel oder Rührlöffel.

Freude über die Bereicherung

Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid sagte in seiner Begrüßungsrede, dass er sich sehr freue über die kulturelle Bereicherung, die die Ausstellung im Treppenhaus des Rathauses nun die kommenden vier Wochen mit sich bringt. Nach vielen Jahren ist diese ausgefallene Kunstausstellung wieder die erste ihrer Art.

Beim Aufhängen der Bilder sei das gesamte Rathausteam richtig begeistert gewesen. „Möge diese Ausstellung der Beginn einer neuen Ära von Kunstausstellungen im Geislinger Rathaus werden“, wünschte er sich.

Wer sich die Kunstwerke von Simon Lang anschauen möchte, hat zu den Öffnungszeiten dazu Gelegenheit.

Mehr aus dem Zollernalbkreis:

Kinderbörse in Rosenfeld Neustart mit Digitalisierung Rosenfeld Das Team legt nach der Corona-Pause einen Neustart hin: Die Kinderbörse in Rosenfeld ergänzt das Erlebnis vor Ort nun um eine neue Homepage, digitalisierten Kaufvorgang und Informationsaustausch für Helfer sowie Verkäufer per App. Lesen Sie hier weiter: