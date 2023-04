Wohlklingend ist ja schon der Titel dieses Konzepts: Südstadt-Arena, als drängen einem da nicht die Klänge von Bap ins innere Ohr: „Südstadt verzäll nix“, ließ die deutsche Band 1983 wissen. Man muss alt genug sein, um sich daran zu erinnern, aber man darf jung sein, um im gastronomischen Bermuda-Fünfeck zwischen Bären, Savo, Alt-Balingen, Sonnenkeller und Südbahnhof eine Musiknacht zu erleben. Na ja, zu jung auch nicht, ab 18 ist der Eintritt erlaubt. Am Samstag, 22. April, gibt es in diesen Kneipen Live-Musik von sechs Bands. Und nein, niemand läuft Gefahr, sich vorab festlegen zu müssen. Eine Eintrittskarte berechtigt zum Besuch aller Konzerte, man darf nach Belieben hin und her wechseln. Vier der sechs Bands spielen zwei Mal an diesem Abend, sodass der Spaß lange genug anhält und die Besucher mindestens zwei Gigs komplett genießen können.

Kurze Wege zu den Bands

Im Bären spielen „Skinny Phil and the Fat Chicks“ (um 19 Uhr, Wiederholung ab 22 Uhr). Blues und Rock haben sie in ihrem Repertoire. Gleich zwei Bands spielen im Sonnenkeller: Um 20.30 Uhr „Aguardiente“, das sind Musiker, die sich an Funk und Jazz wagen, ab 23.30 Uhr kommt Classic-Rock von „Connexion“.

Im Süden, also dem Südbahnhof, werden „Rockmeister“ hoffentlich mehr Coversongs von AC/DC und weniger von Queen spielen (21 und 23 Uhr), wobei das freilich Geschmackssache ist. Im Savo treten „Passion of Party“ mit Popmusik auf (20, 22.30 Uhr). Rock und Pop spielt im Alt-Balingen das Duo „Cheatbox“ (19, 22 Uhr). Lange Wege müssen die Musikliebhaberinnen und -liebhaber nicht zurücklegen, die Welt im Bermuda-Fünfeck der Balinger Kneipenszene ist überschaubar. Karten gibt es übrigens schon im Vorverkauf. In allen teilnehmenden gastronomischen Einrichtungen. Zudem an den jeweiligen Abendkassen. Einlass ist in allen Kneipen ab 18 Uhr.