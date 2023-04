Ein kühles Bier im Schatten, ein zünftiges Vesper und eine gute Unterhaltung – oft reichen wenige „Zutaten“, um ein paar schöne Stunden in einem Biergarten zu verbringen. Gemütliche Sitze, alte Kastanienbäume, Lichterketten, Musik, schöne Dekorationen oder eine besondere Aussicht können in Kombination mit leckeren Speisen einen wahren Hochgenuss daraus machen. Was es auch ist, das ein besonderes Erlebnis ausmacht – zusammen mit unseren Lesern will die Redaktion der SÜDWEST PRESSE herausfinden: Wer hat den allerschönsten Biergarten im Zollernalbkreis?

Das touristische Marketing des Kreises zählt auf seiner Seite zollernalb.com 20 Lokale und Restaurants auf, die einen schönen Biergarten vorweisen können. Während die Gaststätte „‘s Fecker“ in Hechingen wegen Baustelle in diesem Jahr gar nicht im Rennen ist, gehört etwa die Waldgaststätte Zum Schönhaldenfelsen in Albstadt-Truchtelfingen dazu. Die ist eigentlich wegen Pächterwechsel als „vorübergehend geschlossen“ verzeichnet, nach Information aus dem Umkreis des Verschönerungsvereins Truchtelfingen hat sie allerdings bereits wieder geöffnet. Diese war bisher als „Qualitätsgastgeber wanderbares Deutschland“ zertifiziert.

Biergärten von Lokalen mit Qualitätssiegel

Das gilt auch für die Traufganghütte Brunnental in Albstadt-Laufen und das Brauhaus Zollernalb in Ebingen. Sie haben das Qualitätssiegel des Deutschen Wanderverbands und bieten Wanderern Beratung und kurzfristige Aufnahme zur Übernachtung an. Während es in früheren Zeiten allein in Ebingen und Umgebung mehr als 80 kleine Gasthausbrauereien gegeben haben soll, braut seit 2011 Braumeister Dominik Rieger auf dem Bahnhofsgelände im umgebauten Güterschuppen wieder „an ächda Älbler“. Die Terrasse ist wegen eines Umbaus – eine Solaranlage wird auf dem Dach installiert – noch nicht geöffnet. Die Biergartensaison geht dort voraussichtlich Ende April los.

Auch das Gasthaus Krone in Balingen hat bislang noch nicht draußen aufgestuhlt. Donnerstags und samstags ist dort Ruhetag, beziehungsweise dann werden vorher gebuchte Feierlichkeiten bedient. In der „Krone“ sind Hunde willkommen, es gibt eine „Nette Toilette“ und das Gasthaus ist behindertengerecht ausgestattet.

Traufgänge Gastgeber im Brunnental

Die Traufganghütte Brunnental ist nicht nur zertifizierter Wanderer-Gastgeber, sondern hat auch einen „Löwen“ als „Schmeck den Süden“-Gastronom und somit immer mindestens drei Gerichte auf der Speisekarte, die aus frischen und regionalen Zutaten aus dem Ländle zubereitet sind. Außerdem gehört das Team zu den „Traufgänge Gastgebern“, weil es an einem der „Premiumwanderwege Traufgänge“ liegt.

Die Redaktion ist sicher, dass unsere Leser noch weitere Geheimtipps kennen, und freut sich auf Vorschläge für die Prämierung „Schönster Biergarten im Zollernalbkreis“. Alles zum Prozedere von Vorschlagsrunde bis Finale steht im Infokasten: