Knapp eine Woche vor dem Ende der Gartenschau erreicht das Großevent einen weiteren Meilenstein: Nachdem erst Anfang des Monats der letzte Besucherrekord geknackt wurde, freut man sich in Balingen jetzt über 450 00 Besucher – und hofft auf die halbe Million. Bis zum Finale am 24. September finden noch zahlreiche Veranstaltungen statt.

Die neuen Meilensteinbesucher sind echte Gartenschaufans: Eppingen und Überlingen haben Hubertus Kurz, 75, und Eva Kurz, 74, bereits besucht, jetzt wollten sie sich auch ein Bild von Balingen machen. „Wir holen uns gerne Anregungen für zu Hause“, erzählt das Paar aus Munderkingen. Die erste floristische Überraschung erwartete die beiden schon bei der Ankunft, als sie das Gartenschauteam mit einem bunten Blumenstrauß herzlich willkommen hieß. Für den erlebnisreichen Tag auf dem Veranstaltungsgelände gab’s obendrauf noch einen Gutschein für die Gartenschaugastronomie. „Als wir vor knapp fünf Monaten Eröffnung feierten, haben wir natürlich auf viele Besucher gehofft“, sagt Annette Stoll-Zeitler, Leiterin des Fachbereichs Ausstellung und Betrieb. „Dass am Ende so viele Menschen kommen würden, damit haben wir nicht gerechnet, und wir sind überglücklich. Die halbe Million wäre das absolute Sahnehäubchen.“

Vorfreude auf die letzten Tage

Die letzte Woche steht bevor – lohnt es sich, (noch mal) zu Besuch zu kommen, bevor sich die Tore wieder schließen? Auf jeden Fall, sagt Marketing- und Veranstaltungsleiter Niko Skarlatoudis. „Für den gebührenden Abschluss fünf großartiger Gartenschaumonate haben wir für die letzten Tage noch mal ein tolles, abwechslungsreiches Programm geplant, unter anderem mit der SWR3-Party, dem Kinder- und Familienfest und dem Konzert der Grupo Sal, die im Rahmen der Fairen Woche bei uns auftritt.“

Erlebt werden können zudem noch die letzten Auftritte des Theater Lindenhof, zwei Autorenlesungen, der Aktionstag „Streuobst für Kinder“ im Treffpunkt Baden-Württemberg, ein weiterer Besuch der beliebten Märchenerzählerin, ein letzter Theaterabend und ein Konzert des Süddeutschen Salonorchesters.

Bis zum Schluss dabei sind auch die Gartenkracher; den letzten musikalischen Freitag am 22. September gestalten Connexion, Chocco Mocco, Die VersagerZ und The Snouts.

Traditionell findet am letzten Veranstaltungstag noch die Fahnenübergabe an die nächste Gartenschau statt – Tal X 2025 in Freudenstadt und Baiersbronn – und am Abend des 24. Septembers heißt es dann schließlich „Wir sagen Garten(t)schau“.

Als großes Finale feiert das Team mit den Besuchern auf dem gesamten Gelände eine Abschiedsparty.