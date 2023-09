Der in Weilstetten lebende Klaus R. zählt auf: „Wir haben einen Arzt, zwei Bäcker, einen Frisör.“ Für die Habenseite auf der Infrastrukturliste des mit 3600 Einwohnern drittgrößten Stadtteils der Großen Kreisstadt Balingen ist das überschaubar wenig. Zumal es keine Post gibt, wie R. betont. Und keinen Supermarkt: „Die Situation ist blöd.“ Eigentlich, so R., hätte neben dem Lochenbad längst ein Seniorenpflegeheim gebaut werden sollen. Doch da steht seit etwa zwei Jahren lediglich ein Bauzaun, und auf einem Schild wirbt der Bauinvestor Ten Brinke um visuelle Aufmerksamkeit. Ein Unternehmen mit Stammsitz in den Niederlanden, das sich auf Seniorenresidenzen spezialisiert hat.

Zwei Meter hoher Bauzaun

Einige hundert Meter entfernt, auf dem ehemaligen Vögele-Areal, lässt die Natur hartnäckige Sträucher zwischen Schottergestein sprießen, rings ums Gelände grüßen an verbuschten Rosenhecken hängende Hagebutten. Auch hier verhindert ein zwei Meter hoher Bauzaun das Betreten des Grundstückes, auch hier bewirbt ein Bauträger, die BPD Bouwfonds Immobilienentwicklung, ihr Vorhaben. Es geht um Wohnraum im großen Stil. Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser. Doch in der Baubranche ist der Sand derzeit weniger in der Betonmischmaschine, sondern mehr im Getriebe. Investoren scheuen die gestiegenen Zinsen, zudem sind die Baupreise während der zurückliegenden drei Jahre stark gestiegen.

Das Seniorenwohnheim am Lochenbad ist aus einem anderen Grund noch nicht gebaut: Eine Anwohnerin hatte dagegen geklagt. Eine Sprecherin der Ten-Brinke-Niederlassung in Böblingen wollte die Anfrage unserer Zeitung nicht beantworten: „Der Neubau ist noch in der Planung, wie das Gebäude aussieht, wann es mit dem Bau losgeht, das weiß ich leider nicht.“ Auf den Rechtsstreit angesprochen, sagte sie, dazu dürfe sie keine Auskunft geben.

Ortsvorsteher weiß mehr

Weilstettens Ortsvorsteher Wolfgang Schneider scheint da mehr zu wissen, zumindest bezüglich der Klage. Die sei abgewiesen worden, wie er es bereits zu Beginn des Verfahrens erwartet hatte: Weil die subjektiven Rechte der Klägerin durch den Neubau nicht verletzt seien. Aber das Verfahren hat sich mehr als zwei Jahre gezogen. So etwas kann Investoren zermürben, zumal angesichts immer schlechter werdender Bedingungen. Er, Schneider, habe bei Ten Brinke dieser Tage auch nachgefragt, wie das Seniorenheim vorankomme: „Ich habe keine Rückmeldung erhalten.“

Besser steht es um den Supermarkt. Netto steht schon lange parat. Ein Junktim mit der Stadt Balingen, die einen Netto-Neubau in Balingen nur dann erlaubt, wenn Netto auch in Weilstetten baut, hat Netto mit der Auflage gekontert, sich nur dann in Weilstetten anzusiedeln, wenn es das auch in Balingen darf. Passt also, lediglich mit den Neubauten ging es nicht voran. Das aber ändert sich, wie Wolfgang Schneider bestätigt: Noch im Herbst ist zumindest in Weilstetten Spatenstich.

Bäcker ja, Metzger nein

Auf dem Netto-Gebäude werden Wohnungen errichtet, im Markt wird es auch einen Bäcker geben, was Wolfgang Schneider kritisiert: „Bäcker haben wir im Ort, was wir brauchen, ist ein Metzger.“ Den aber sieht das Konzept nicht vor, wie auch die Volksbank Hohenzollern-Balingen auf Nachfrage bestätigt.

Einer der örtlichen Bäcker, Christian Milles, sieht der Konkurrenz gelassen entgegen. Er selbst würde sich auf die von Discountern und Vollsortimentern diktierten Vertragsbindungen nie einlassen. Die Frage hat sich auch gar nie gestellt, weil Milles von Netto nie gefragt wurde, ob er mit einer Filiale dort einzieht. Sicher ist, dass die Baugenehmigung zwischenzeitlich vorliegt, wie der Sprecher der Volksbank, Thomas Güntert, bestätigt. Weil die Genehmigungsphase „außerordentlich lang“ war, müsse derzeit ein neuer Bauzeitenplan erstellt werden, sagt er. „Parallel erfolgen derzeit die Ausschreibungen der Gewerke, wobei mit den Rückläufen erst ab Oktober aufgrund der Handwerkerferien zu rechnen ist.“ Sollte alles nach Plan laufen, wäre Baubeginn in Weilstetten tatsächlich noch in diesem Jahr. Auf dem Dach sind sechs Wohnungen mit jeweils einer Garage geplant. „Die Mietpreise werden sich an ortsüblichen Objekten vergleichbarer Wohnraumbebauung orientieren.“ Christina Stylianou, die Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount mit Sitz in Maxhütte-Haidhof, rechnet damit, dass der Markt in Weilstetten nächstes Jahr eröffnet wird. „Hinzu kommt eine weitere Filiale in der Wilhelm-Kraut-Straße im Laufe des Jahres 2025.“ Also in Balingen.

Vertrieb beginnt im kommenden Jahr

Ganz so schnell wie mit dem Netto-Markt geht es auf dem Areal der früheren Spedition Vögele nicht, wie die Sprecherin der BPD Immobilienentwicklung auf Nachfrage andeutet. Baubeginn ist erst, wenn der Vertrieb angelaufen ist. Der aber ist erst für nächstes Jahr geplant. Vorgesehen sind 40 Reihen- und Doppelhäuser sowie etwa 30 Eigentumswohnungen. Das etwa 11 600 Quadratmeter große Grundstück zwischen der Waldstetter Straße und der Steinbeißstraße hat die BPD im Sommer 2020 gekauft. Die Werbung zumindest auf der firmeneigenen Homepage läuft: „Die Bestandsgebäude sind bereits abgerissen, das Grundstück ist baureif.“ Jetzt braucht es nur noch zahlungskräftige Kunden.