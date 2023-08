Es herrscht absolute Stille, dann ertönt ein lauter Ruf und die Gruppe läuft los. Das Publikum hält gebannt den Atem an, während die Truppe Robles im Zirkus Charles Knie in Albstadt ihre Nummer zeigt, mit der sie sogar einen Weltrekord aufgestellt hat. Die Stille, sie ist nicht ganz freiwillig, die Artisten haben darum gebeten. Sie müssen sich auf jeden Schritt konzentrieren, denn sie balancieren in zehn Meter Höhe auf einem dünnen Drahtseil. Zumindest vier von ihnen. Drei weitere stehen auf Stangen, die auf den jeweiligen Schultern der Artisten liegen. Mit dieser dreistöckigen Sieben-Personen-Pyramide begeistern sie das Publikum, das, nachdem alle Artisten wieder sicher auf der Plattform sind, ihr Adrenalin in begeisterten Rufen, Pfiffen und Applaus fast schon hinausschreit.

Balance-Akt auf dünnem Seil

Es sind solche Momente, die einen den Alltag vergessen lassen. In solchen Momenten bleibt der Nacken gestreckt und der Blick auf den Artisten, um ja keine Sekunde zu verpassen. Zwar liegt am Boden eine mit Luft gefüllte Matte, die im Notfall den Fall abfedern würde, doch als kurz zuvor einer der Hochseilakrobaten das Gleichgewicht verliert und sich gerade noch fangen kann, stockt dem Publikum dennoch der Atem. Innerhalb von Sekunden steht der Akrobat wieder auf dem dünnen Seil und die Show geht weiter.

Auf der Plattform neigt er den Kopf und hebt die Schultern. Das Publikum ist ihm nicht böse. Im Gegenteil, sie zeigen ihre Demut in Form von Applaus. Den sollten die Künstlerinnen und Künstler des Zirkus angesichts der hohen Qualität und Professionalität, die sie an den Tag legen, am Wochenende zuhauf bekommen.

So lässt sich ein Höhepunkt der Vorstellung gar nicht ausmachen. Neben der Truppe Robles aus Kolumbien, begeistert Kontorsionist Lorenzo Bernardi das zahlreich erschienene Publikum. Als Jugendlicher entschied sich der Italiener für das Zirkusleben, besuchte jahrelang eine Zirkusschule und lernte dort, wie er seinen Körper in die unmöglichsten Positionen verdrehen kann. So quetscht er sich gleich zu Beginn seiner Darbietung in eine winzige Box. Wo finden seine Organe noch Platz, fragt sich eine Besucherin. Es soll nicht der letzte beeindruckende Moment der vier Vorstellungen am Samstag und Sonntag sein.

Da ist beispielsweise Quincy Azzario. 2023 erhielt sie für ihre Handstand-Artistik den Goldenen Clown vom Internationalen Zirkusfestival in Monte-Carlo verliehen, eine der weltweit höchsten Auszeichnungen für Zirkusartisten. Neben ihrer beeindruckenden Körperspannung und -beherrschung zeigt ihre Darbietung das Zusammenspiel der Wasserbühne des Zirkus. Während Azzario auf zehn gerade mal handgroßen Blöcken einen Handstand absolviert, schießen, mit Licht in Szene gesetzte, Wasserfontänen in die Luft und bieten ein wunderschönes Bild.

Clown César Dias bringt Publikum zum Lachen

Auf einer ganz anderen Ebene unterhält César Dias das Publikum. Seit vielen Jahren hat sich der Clown einen Namen in der Varieté- und Zirkusbranche gemacht. So manch ein Deutscher wird ihn nicht nur vom Zirkus kennen, sondern auch durch seine Teilnahme 2021 beim Supertalent. Dort und in Albstadt präsentierte er eine seiner wohl besten Nummern: Er sang Frank Sinatras Lied „I did it my way“ nur um sich dabei erst mit dem Mikrofon anzulegen und später mit dem Stuhl.

Immer wieder lockert der Komödiant die Stimmung auf, schafft es, die Besucherinnen und Besucher mitzunehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn wie es sich für einen Clown gehört, waren auch einige mutige Zuschauer Teil des Programms. Seine Witze gehen dabei nicht unter die Gürtellinie, sind so gewählt, dass die Freiwilligen mitlachen können und sich nicht ausgelacht fühlen. Eine Kunst, die nicht jeder Komödiant beherrscht. Dias schon und er ist einer der wenigen Künstler, die bei der Vorstellung mehrfach zu sehen sind. Nicht nur er ist ein Zeichen davon, dass Zirkusdirektor Sascha Melnjak sein Versprechen, die Crème de la Crème auf die Bühne zu bringen, wahrgemacht hat.

Der Zirkus Charles Knie gastiert nur noch an diesem Montag auf dem Messegelände Langenwand in Tailfingen. Die letzte Vorstellung findet um 16 Uhr statt und gilt als große Familienvorstellung mit reduzierten Preisen. Dann zieht der Zirkus weiter nach Rottweil.