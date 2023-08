Der Regen kann den Waldheimkindern in Ebingen nicht viel anhaben. Es finden derzeit einfach Gruppenprogramme in den Räumen statt, so Anja Fritschi. Sie ist, mit Unterbrechung, seit 2009 für die Leitung der Sommerfreizeiten der Evangelischen Kirchengemeinde Ebingen zuständig. Mit 260 angemeldeten Teilnehmern im Alter zwischen drei und 14 Jahren sind die drei Waldheimwochen voll, sprich ausgebucht. Es könne zwar in den ersten Tagen immer mal vorkommen, dass Kinder, die eigentlich in Tailfingen fürs Waldheim angemeldet sind, plötzlich in Ebingen vor der Tür stehen. Das Team im Büro muss über diesen Umstand selbst lachen.

Allerdings passiert das nur absoluten Neulingen. Denn schließlich „gehört das Waldheim zum Sommer einfach dazu“, hört man unisono aus jeder Ecke. Die meisten kommen jedes Jahr und fiebern schon auf die nächste Freizeit hin. Es gibt einen Freundeskreis und einen Stammtisch und mittlerweile gehen fünf Ehen auf die Waldheimbeziehung zurück. Hier lernt man sich kennen – und manchmal eben auch lieben.

Was ist aber das Besondere an den Tagen hier abseits der Stadt beim Premium-Kurzwanderweg „Traufgängerle Hexenküche“? „Wir erleben hier die Natur hautnah. Die Kinder bauen Lager, wir haben einen tollen Sportplatz und eine gute Ausrüstung“, erläutert Fritschi. Sie hat dieses Jahr 52 Mitarbeiter im Einsatz, wovon neun in der Küche unter der Leitung von Kirchengemeinderätin Doris Burgfeld stehen. Hier wird täglich frisch und mit saisonalen und regionalen Produkten gekocht. Und während schon alles für das nächste Mittagessen vorbereitet wird, basteln die 14- und 15-Jährigen Taumfänger. Schließlich beschäftigt man sich dieses Jahr mit der biblischen Geschichte von Josef und deshalb lautet das Motto „Wenn Träume wahr werden“.

Schon Dreijährige mit dabei

Für die sieben Älteren in der Gruppe ist mit der Teilnahme an der Freizeit schon ein Traum wahr geworden. Denn sie werden zu neuen Mitarbeitern ausgebildet und dürfen so auch dieses Jahr noch mitmachen, obwohl man mit 15 Jahren eigentlich zu alt wäre. Eine Pause kommt eben für die Wenigsten in Frage. Dabei fängt man früh an. Seit sechs Jahren sind schon Dreijährige und Vierjährige auf dem Waldheim. Sie nennen sich „Waldknöpfle“ und bemalen gerade Stofftaschen mit Farbe.

Prämierung der Dekoration

Wenn alle Gruppen ihre Zimmer gestaltet haben, dann gibt es traditionell eine Prämierung – und auch die Lager im Außenbereich werden bewertet und ausgezeichnet. Ob wohl die „Super Heroes“ gewinnen? Die einzelnen Teams geben sich nämlich auch im Laufe der Zeit immer Namen. Schade, dass der Feuerwehrtag wetterbedingt verschoben werden musste. Dann kommt nämlich jedes Mal die Feuerwehr und gewährt Einblicke in ihre Fahrzeuge und ihre Arbeit. Das Beste ist aber, wenn alle bei der „Großwasserschlacht“ mitmachen. „Das ist eine Mords Gaudi“, weiß Anja Fritschi.

Auch das Geländespiel lockt mit allerlei Aktivitäten: Dosenwerfen, Baseball, Escape-Room, Tannenzapfenweitwurf, Eisauftauen, Parcourslauf und noch vielem mehr. Beim Hoffest spielt dann eine Band, Ehemalige haben Auftritte, das Team bewirtet und alle haben ihren Spaß. Wie auch sonst die gesamten drei Wochen über. Und beim Elternfest wird die Josefsgeschichte sogar als Musical vertont und aufgeführt.

Fritschi schätzt vor allem auch die guten Kooperationen, welche man in Ebingen pflegt. Drei Wochen lang steht beispielsweise der Saftladen des Kreisjugendwerks auf dem Gelände und auch neue Mülltonnen für eine Aufführung waren nach einem kurzen Anruf schnell geliefert. Egal ob Sonnenschein oder Regen – auf dem Waldheim ist immer was los und die Zeit vergeht wie im Flug. Für manche viel zu schnell.