Er war selbst ein Waldheimkind und im Jahr 1998 zum ersten Mal als kleiner Bub mit dabei. Simon Flügel ist also schon das 25. Jahr auf dem Waldheim und leitet inzwischen die Küche. Der 32-Jährige ist von Beruf Sonderpädagoge und auch sein Team besteht aus Lehrerinnen und Lehrern sowie einer Erzieherin. Wer hat denn auch schon vier Wochen Zeit, um 400 Kinder zu bekochen? Die acht jungen Leute im Alter von 18 bis 32 Jahren setzen gerne ihre Freizeit ein, während Kollegen Urlaub machen.

Kleine Familie so groß wie nie zuvor

Dass sie viel Spaß – auch bei Tätigkeiten wie Spülen und Putzen – haben, merkt man den ehemaligen Waldheimkindern an. In der Küche im Untergeschoss dröhnt laute Musik, während der Nachtisch für die Jungs und Mädchen vorbereitet wird: Mousse au Chocolat. Und überhaupt stehen viele Köstlichkeiten auf dem abwechslungsreichen Speiseplan: Schnitzel, Putengeschnetzeltes, Gulasch, Currywurst, Spaghetti, Maultaschen, Hamburger und vieles mehr. Natürlich gibt es auch viel frisches Obst und Gemüse, welches von regionalen Händlern angeliefert wird. Genauso verhält es sich mit Backwaren sowie Fleisch und Wurst. „Der große Renner ist Penne mit Brokkoli in Sahnesoße. Die essen mal kurz 20 Kilogramm Brokkoli weg“, erklärt Simon Flügel, während er in der Vorratskammer die 500 Liter Milch zeigt. Auch die anderen Vorräte sind immens.

Am Ende der vier Wochen ist dann alles verarbeitet und konsumiert. Natürlich wird bei den Kindern auch auf Lebensmittelunverträglichkeiten geachtet. Alles kein Problem für die Pädagogen in der Waldheim-Küche. „Bei uns läuft alles Hand in Hand. Wir sind ein eingespieltes Team“, freut sich Flügel, der sich überhaupt nicht vorstellen kann, einen Sommer ohne das Waldheim zu verbringen. So wie die anderen auch.