Die Seele baumeln lassen, in Ruhe die einheimische Natur genießen, sportlich aktiv sein, viel Spaß haben und dabei im weichen, klaren Wassers eines Sees baden oder schwimmen, dies kann man ab dem kommenden Wochenende bei entsprechendem Wetter wieder im Naturbad Albstadt. Das Bad öffnet am Samstag, 27. Mai, seine Tore und läutet die Freibadsaison ein.

Verzicht auf Chemikalien

Das Schwimmbad hat eine Wasserfläche von 1800 Quadratmetern und eine maximale Tiefe im Bereich des Sprungfelsens von 4,10 Metern. Die saubere und klare Wasserqualität des Naturbades steht der eines herkömmlichen Schwimmbades in nichts nach. Das Wasser ist durch den gänzlichen Verzicht auf Chemikalien, insbesondere für Kleinkinder und ältere Menschen sehr gut verträglich. Das Kernstück des Naturbades ist die biologische Reinigung des Badewassers, welche in einem separat angelegten Regenerationsteich geschieht und als sauberes und weiches Wasser dem Schwimmbad wieder zugeführt wird. Dieses Selbstreinigungsverfahren wurde der Natur abgeschaut. Dabei werden Mikroorganismen genutzt, die kleine Schwebe- und Schmutzpartikel des Badewassers in mineralische Salze umwandeln.

Die Freizeitanlage ist als ein großer Naturpark angelegt. So wird ein Badetag auch ein erlebnisreicher Ausflug in die heimische Natur.

Die Albstadtwerke, Betreiber des Freibads, hoffen natürlich, dass der Pfützenkeim auch in diesem Jahr keine Probleme bereitet. Für diese Badesaison wird bei einer Überschreitung des Grenzwerts dieselbe Vorgehensweise angewandt wie für die letzte Saison (siehe Infokasten).

Und auch in diesem Sommer kann man wieder seine Auszeit mit einem Kaffee oder einer Freibad-Wurst im Naturbad bei hoffentlich schönem Sommerwetter genießen. Der Kiosk eröffnet ebenfalls am Samstag und wird von Christopher Probst betrieben. Natürlich darf dann auch das heißbegehrte Freibad-Eis nicht fehlen.

Info Das Naturbad Albstadt hat täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro (ermäßigt drei Euro). Für weitere Informationen und bei Fragen stehen die Albstadtwerke unter der Telefonnummer (07432) 1 60 39 99, per E-Mail unter [email protected] oder auf der Website www.albstadtwerke.de zur Verfügung.