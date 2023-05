Wasser im Schwimmbad – das ist eigentlich gewollt, doch auch in einem Hallenbad kann es zu viel des Guten sein. Etwa Anfang Mai im Badkap in Albstadt: Dort gab es im Bereich des Rutschenhauses einen Wasserrohrbruch. Das führte dazu, dass das gesamte Rutschenhaus unter Wasser stand und dabei alle Pumpen kaputtgingen. „Der komplette Keller stand unter Wasser“, erinnert sich Jasmin Hörter vom Badkap. Bis zu zwei Meter Wasser habe sich dort gesammelt.

Diese Pumpen sind jedoch notwendig, um die Rutschen zu betreiben. Neue Pumpen wurden so schnell als möglich bestellt, teilt das Badkap mit, doch die Lieferung ließ auf sich warten. Am Mittwoch dann die gute Nachricht: Die zwei Pumpen wurden geliefert. Sie werden direkt eingebaut und getestet. „Wir sind sehr froh darüber, die Pumpen nun endlich erhalten zu haben.“ Schließlich blieb dem Badbetreiber bis zur Lieferung nichts anderes übrig, als zu warten. Dabei sind die Rutschen eine der beliebtesten Attraktionen des Bads.

Das Badkap teilt am Mittwoch mit, dass es hofft, die Rutschen am Samstag wieder anbieten zu können – zumindest zwei der drei. Über die Homepage und die Facebookseite wird das Erlebnisbad darüber informieren, ob und wann die Rutschen wieder im Einsatz sind. Bis dahin gibt es weiterhin 20 Prozent auf Bad-Tageskarten und Vier-Stunden-Karten (jeweils Erwachsene und Ermäßigte).

Noch keine Öffnung des Außenbereichs

Schlechte Nachrichten gibt es allerdings für den Außenbereich. Eigentlich hatte das Badkap geplant, diesen an diesem Wochenende zu öffnen. „Das Wetter ist aber einfach zu schlecht“, so Hörter. Man wolle darauf verzichten, die Becken unnötig zu heizen, wenn bei vorhergesagten Temperaturen unter 20 Grad kaum Besucher den Außenbereich nutzen werden. Allerdings kann das Erlebnisbad hier flexibel reagieren und öffnet den Bereich, sobald es die Temperaturen zulässt. Dann bleibt er den Sommer über auch offen. In diesem Jahr gibt es für den Freibadbereich Dauerkarten.

Aufgrund des Baus einer Hackschnitzelanlage können dieses Jahr die Grillstelle und der Volleyballplatz nicht genutzt werden. Ansonsten bietet der Außenbereich mehrere Becken, Rutschen, Sprungbretter, Kinderbereich, Spielplatz, Liegewiese und über 100 Liegen.

Info Wann die Rutschen in Betrieb sind, wird online mitgeteilt: www.badkap.de.