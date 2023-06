Unter dem Schuh schmatzt es verdächtig. Der Blick darunter bestätigt die Befürchtung: Es war ein Tritt in einen Hundehaufen. Während das Schuhprofil normalerweise ein Segen ist und für besseren Halt sorgt, ist es jetzt ein Fluch. Die stinkenden Kotreste lassen sich nur schwer entfernen. Wer bereits in die Hinterlassenschaften eines Vierbeiners getreten ist, kann die Wut angesichts der doch häufig zu findenden Tretminen verstehen. Schlimmer wird es, wenn sie auf Spielplätzen zu finden sind.

Windeln und Hundekot

Sigrid Rehfuss kann davon zu Genüge berichten. Regelmäßig muss sie Hundekot von dem Spielplatz der Kirchengemeinde Truchtelfingen entfernen. „Ich habe auch schon Windeln gefunden und entsorgen müssen“, sagt die Hausmeisterin. Die Bewegungswelt konnte nur aufgrund des Förderprogramms „Trägerspezifische innovative Projekte“ des Landes Baden-Württemberg und der Mittel des Bundes im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes umgesetzt werden. Im Sommer 2022 wurde der Spiel-, Theater- und Cafébereich eingeweiht.

Gelobt wurde das Projekt unter anderem, weil es den Gemeindehausgarten für das Quartier öffnet. Doch diese Öffnung hat eben auch Schattenseiten und das sind die Hinterlassenschaften von Mensch und Tier. Dabei sind Letztere auf Spielplätzen gar nicht erlaubt. „Hunde dürfen aus hygienischen und Gesundheitsgründen nicht auf Spielplätze“, erklärt Andreas Bodmer, Leiter des Betriebsamts der Stadt Albstadt. Das gilt auch für die Bewegungswelt in Truchtelfingen. Denn auf allen Spielplätzen in der Stadt gelten dieselben Regeln.

Tierkot stellt ein Infektionsrisiko dar. Besonders abwehrgeschwächte Menschen und Kinder sind gefährdet. Letzte tummeln sich bekanntermaßen auf Spielplätzen. Das Infektionsrisiko geht von winzigen Eiern der Parasiten aus, die sich darin befinden können. Vor allem, wenn sie bereits ein wenig gelegen sind und sich diese Parasiten an dem Kot laben können. Durch die stärkere Verbreitung des Fuchsbandwurms kann eine weitere Gefahr für Menschen ausgehen. Der trockene Tierkot kann unbemerkt eingeatmet werden und damit auch die darin befindlichen Bandwurmeier. Allerdings ist jährlich bundesweit nur mit etwa 20 bis 30 Infektionen zu rechnen, teilt die Universität Würzburg mit.

54 Spielplätze in Albstadt

54 gibt es in Albstadt und leider komme es immer wieder mal vor, dass Hundekot gefunden werde. Wilder Müll ist fast schon Routine. In Einzelfällen, so Bodmer, finden die Mitarbeiter der Stadt auch mal Glasscherben und Drogenreste, die eine Verletzungsgefahr darstellen. Doch was kann dagegen getan werden? An den meisten Spielplatz hängen Schilder mit den geltenden Regeln aus. Fehlen diese, bedeutet das nicht, dass Hunde erlaubt sind. In Truchtelfingen sind sie sogar bebildert, sodass die Sprache kein Hindernis sein kann. Ein Bild von einem Hund ist durchgestrichen.

Mindestens wöchentlich sieht die Stadt auf ihren Spielplätzen nach dem Rechten. „‘Problemspielplätze‘ lässt die Stadt im Sommer immer mal wieder von einem privaten Ordnungsdienst bestreifen“, sagt Andreas Bodmer.

Das schreckt im Idealfall ab. Doch ansonsten könne die Stadt allenfalls ein Bußgeld für die Missachtung des Hundeverbots verhängen. Diese Ordnungswidrigkeit kann zwischen 25 und 50 Euro kosten. Die Strafe kann jedoch auch höher ausfallen. In größeren Städten existieren beispielsweise weit höhere Bußgeldsätze. So sind in Düsseldorf 100 Euro für kleine und 150 Euro für größere Hunde vorgesehen. Ist gar ein behördlich als gefährlich geltender Hund auf dem Spielplatz, ist ein Bußgeld von 200 Euro angesetzt. „Allerdings müssten die Verstöße an Ort und Stelle festgestellt werden, was nur sehr selten möglich ist“, erklärt Bodmer.

So bleibt Stadt und Kirchengemeinde nichts anderes übrig, als an die Nutzer zu appellieren. Der Hund gehört für viele zur Familie dazu, aber auf dem Spielplatz hat er nichts zu suchen.

Info Die Bewegungswelt der Kirchengemeinde Truchtelfingen in der Heilig-Brünnle-Straße 56 ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Angebote der Kirchengemeinde haben Vorrang – ab und an ist ein Kindernachmittag, ein Gottesdienst oder ein Konzert, der Kindergarten tummelt sich hier ebenfalls regelmäßig.