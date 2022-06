Die Welt kann ganz klein sein, ein Dorf. Emma Lotta Wegner wuchs in dem 200 Einwohner zählenden Welt auf der Halbinsel Eiderstedt auf, an der Nordsee bei St. Peter-Ording. Die Familie wohnte in einem alten Bauernhaus. Aber in der großen Welt der Bühnenkunst war sie dann doch zu Hause: Ihre Eltern...