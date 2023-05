Bereits am Wochenende sind einige Regionen in Baden-Württemberg und Bayern von schweren Gewittern und Unwettern getroffen worden. Im Landkreis Emmendingen gingen riesige Hagelkörner nieder. In Erbach (Alb-Donau-Kreis) und Wiblingen (Stadt Ulm) waren die Straßen ebenfalls mit Hagelkörnern bedeckt. In Bayern meldete das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mehrere Verkehrsunfälle, da die Fahrer ihre Geschwindigkeit trotz des Starkregens nicht angepasst hatten. In Illertissen (Kreis Neu-Ulm) fiel teilweise der Strom aus.