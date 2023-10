Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, die Frau im Februar getötet zu haben. Sie gilt als vermisst, eine Leiche konnten die Ermittler nicht finden. Angeklagt ist der Deutsche vor dem Landgericht Konstanz unter anderem wegen Körperverletzung und Nachstellung mit Todesfolge. Zuvor hatte der „Südkurier“ (Dienstag) über die Eröffnung des Verfahrens berichtet.

Verdächtiger schweigt zu den Vorwürfen

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Beschuldigte die junge Frau am 19. Februar gewaltsam in deren Wohnung angegriffen oder betäubt und dadurch zu Tode gebracht hat. Der Mann sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Er hatte zu den Vorwürfen geschwiegen.