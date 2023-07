Seit fast fünf Monaten ist Jasmin M. aus Eigeltingen-Heudorf (Landkreis Konstanz) schon verschwunden. Sie war Mitte Februar plötzlich nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz in einem Motorradzentrum erschienen, seit dem 19.2.2023 gilt sie als vermisst. Die Polizei hat seitdem mehrfach nach Jasmin M. gesucht, aber noch keine heiße Spur gefunden. Die Ermittler verdächtigen allerdings einen doppelt so alten Bekannten der Vermissten , er sitzt in Untersuchungshaft und schweigt.