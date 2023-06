Seit fast vier Monaten ist Jasmin M. aus Eigeltingen-Heudorf (Landkreis Konstanz) nun schon verschwunden. Die Polizei hatte seitdem mehrfach nach der 21-Jährigen gesucht. Ihr 42 Jahre alter Bekannter sitzt in U-Haft , schweigt aber bisher zu dem Verschwinden. Nun haben sich Zeugen an die Öffentlichkeit gewandt und sich über die Arbeit der Ermittler gewundert.

Die Schwäbische Zeitung berichtet, dass eine Gruppe von Fastnachtern nach dem Umzug am 18. Februar 2023 zwischen 22 und 23 Uhr ein McDonalds-Restaurant in Singen besuchte. Zur gleichen Zeit sollen sich dort auch Jasmin M. und ihr Bekannter aufgehalten haben. Grund genug für die Polizei, diesen Ermittlungsansatz weiterzuverfolgen. „Wir haben bereits am 23.2. Zeugen aus dem Schnellrestaurant vernommen“, sagt Marcel Ferraro, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.

Die erwähnten Zeugen schilderten hingegen, dass die Polizei sie erst Ende März kontaktiert habe. Die Ermittler hätten sie über die Daten ihrer Kontokarten identifiziert. Einer von ihnen sagte der Schwäbischen Zeitung, dass die Gruppe weder Jasmin M. noch ihren Bekannten bemerkt hatte. Doch wären sie früher befragt worden, hätten sie vielleicht mehr sagen können.

Polizei: „Haben schon im Februar Zeugen befragt“

Polizeisprecher Ferraro ärgert sich über diese Vorhaltungen – und dass sich die Zeugen überhaupt an die Presse wandten. Bei aufwändigen Ermittlungen würden zuerst die Zeugen befragt, von denen sich die Ermittler die hilfreichsten Informationen versprechen. „Die Gruppe aus dem Schnellrestaurant gehört eben nicht zu unseren wichtigsten Zeugen aus dem Restaurant.“ Ferraro möchte sich nicht dazu äußern, ob sich Jasmin M. und ihr Bekannter tatsächlich in dem McDonalds-Restaurant in Singen aufhielten. Sonst könnten die Ermittlungen gefährdet werden.

Darüber hinaus könnten die Ermittler nicht einfach die Bankkarten von Zeugen auslesen, sagt Ferraro. Dafür seien Gerichtsbeschlüsse erforderlich. Außerdem könne es mehrere Tage dauern, bis die Banken Kontodaten bereitstellen.

Eine Sache ist dagegen klar: Nur einen Tag nachdem Jasmin M. möglicherweise das Schnellrestaurant in Singen besucht hatte, erschien sie nicht zur Arbeit, seitdem wird sie vermisst. Die Ermittler suchten im Umfeld ihres Wohnortes Eigeltingen-Heudorf nach ihr, außerdem in Radolfzell, wo ihr Auto gefunden worden war.

Seit Mitte Mai will die Polizei Jasmin ein zweites Mal im Hochrhein in der Nähe von Bad Säckingen suchen, weil ihr verdächtiger Bekannter dort ein Boot besitzt. „Leider konnten wir wegen Hochwassers bisher nicht mit der Suche beginnen’“, sagt Ferraro. Er hofft, dass es nächste Woche möglich sein wird. Sollten die Ermittler dort weder die vermisste Jasmin M. noch weitere wichtige Spuren finden, würden die Ermittler die Suche vermutlich vorerst einstellen.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise zu Jasmin M.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Jasmin : Wer hat in der Zeit von Samstag (18.02.2023) bis Freitag (24.02.2023) im süddeutschen Raum oder in den Grenzgebieten zur Schweiz und Österreich Beobachtungen gemacht? Wer kann im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Jasmin M. allgemein Hinweise oder speziell zu folgenden Fragen und Gegenständen Angaben machen:

Wer hat Jasmin M. im oben genannten Zeitraum wo, wann und mit wem gesehen?

Sind Ihnen folgende Fahrzeuge/Gegenstände in diesem Zusammenhang aufgefallen:

Orangener Volkswagen Bus/Van T4

Weißer FIAT Ducato Kastenwagen mit Werbeaufschrift

Schwarzer Toyota Corolla

Steppdecke mit gesteppter (Rosa) und samtiger Seite (Weinrot)