Im Streit um die Abschiebung von Straftätern in gefährliche Regionen will sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann kein Urteil erlauben. „Wer wohin abgeschoben werden kann, entscheidet die Bundesregierung“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. „Die entscheiden das - und nicht wir.“ Hintergrund ist die Debatte um einen jungen Afghanen, der in einem Flüchtlingsheim in Illerkirchberg mit anderen Männern 2019 ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt hatte . Er war zu einer Haftstrafe verurteilt worden, ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß.