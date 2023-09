Ein Mann attackiert zwei Mädchen mit einem Messer – eine der beiden Teenager stirbt. Der gewaltsame Tod der 14-jährigen Ece in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) im vergangenen Dezember hat nicht nur die Menschen in der Region Ulm tief bewegt.

Für Journalistinnen und Journalisten ist es in so einem Fall schwierig und wichtig zugleich, die richtige Balance zu finden. Das Interesse der Öffentlichkeit an der Tat und ihren Hintergründen ist bis heute groß. Gleichzeitig hatten sich die Eltern der getöteten Ece nach dem Mord in einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt und geschrieben: „Wir trauern, und dazu benötigen wir Abstand und Ruhe. Deshalb bitten wir Sie inständig: Sehen Sie ab von weiteren Versuchen der Kontaktaufnahme mit unserer Familie.“