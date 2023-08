Die Bevölkerung in Baden-Württemberg stellt der grün-schwarzen Landesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Nur 24 Prozent der Menschen ab 18 Jahren bescheinigen der Kretschmann-Regierung eine „gute Arbeit“, 37 Prozent sind der Meinung, sie leiste „keine gute Arbeit“ (39 Prozent sind unentschieden). Das geht aus der neuesten Ausgabe des BaWü-Check hervor, einer gemeinsamen Umfrage der baden-württembergischen Tageszeitungen. Handlungsbedarf sehen die Befragten vor allem bei der Wohnungsnot, Gesundheitsversorgung und dem Kampf gegen Kriminalität.

Die Bevölkerung im Südwesten sieht dabei den Kampf gegen Wohnungsnot im Südwesten als wichtigste Aufgabe der Landesregierung an. 52 Prozent der Befragten nannten „ausreichend bezahlbaren Wohnraum“ als Top-Priorität für die Regierung. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste demnach mehr Geld für sozialen Wohnungsbau bereitgestellt werden (55 Prozent), außerdem müssten laut Meinung der Bürger Genehmigungen schneller gehen (53 Prozent) und die Grunderwerbsteuer sinken (47 Prozent). Die Rahmenbedingungen, das drängende Problem zu lösen, sind derzeit aber alles andere als gut: Der Neubau von Immobilien liegt wegen massiv gestiegener Zinsen und hoher Inflation am Boden, bei Sozialwohnungen wurde bisher nur die „Trendwende“ erreicht , dass ihre Zahl im Land nicht weiter sinkt. Das für 2022 vermeldete Plus von 736 Wohnungen ist aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein – laut Schätzungen fehlen in Baden-Württemberg derzeit 70 000 Wohnungen.