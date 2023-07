Die AfD bekommt im Südwesten einer SWR-Umfrage zufolge so viel Zuspruch wie noch nie. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, kämen die Rechtspopulisten demnach auf 19 Prozent, wie eine regelmäßige repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des SWR ergab, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

AfD mit Rekordwert in BW: Plus von 7 Prozent

Das ist ein Plus von sieben Prozentpunkten gegenüber der Umfrage im März. Der bislang höchste Wert für die AfD lag demnach bei 17 Prozent während der Migrationskrise 2016.

Alle anderen im Landtag vertretenen Parteien verlieren hingegen an Zustimmung. Die CDU bleibt mit 26 Prozent stärkste Kraft. Die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann kommen nur noch auf 24 Prozent – der niedrigste Wert für die Partei seit 2014.