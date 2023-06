Erst fehlte es im Frühjahr an Sonne, jetzt ist Regen Mangelware. Seit Wochen hat es in Baden-Württemberg nicht mehr geregnet. Entsprechend trocken sind Wälder, Wiesen und Co. Forstämter und der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnen deshalb vor einer erhöhten Waldbrandgefahr. Einige Städte und Gemeinden haben nun das Grillen auf öffentlichen Grillplätzen verboten. Doch wo gelten welche Regeln?

Grillen Ja oder Nein? Die Regeln in Städten und Gemeinden im Überblick

Ob der Grill und ein Feuer auf öffentlich ausgeschriebenen Flächen noch angemacht werden dürfen, entscheiden die Städte und Gemeinden selbst. Deshalb sind die Regeln im Südwesten Baden-Württembergs auch unterschiedlich. Hier der Überblick!

Ulm und Alb-Donau-Kreis: Das sagt das Landratsamt

Grillen ja, aber mit Vorsicht. Zwar liegt die Waldbrandgefahr laut DWD im Alb-Donau-Kreis aktuell bei 3 von 5, dennoch sehen Forstamt und Landratsamt von einem Grill-Verbot noch ab. Der Grund: In den nächsten Tagen soll es wieder regnen. Vorsicht ist trotzdem geboten, wer Würstchen, Käse und Co. brutzelt. Welche Regeln aktuell gelten und wie Waldbrände vermieden werden können, lesen Sie im Artikel

Ehingen: Darf noch gegrillt werden?

Gleiches gilt auch für Ehingen. Auch hier gilt laut DWD eine erhöhte Waldbrandgefahr an diesem Wochenende. Deshalb überprüft die Stadtverwaltung zur Zeit, ob sie ein Grillverbot ausspricht oder nicht. Noch ist es auf den offiziellen Grillstellen erlaubt, allerdings nur unter besonderer Vorsicht.

Göppingen: Städte sperren öffentliche Plätze

Die Gefahr für Waldbrände liegt im Kreis Göppingen aktuell bei Stufe 4 von 5. Deshalb empfahl das Forstamt, Grillstellen im Wald und in Waldnähe zu sperren. Am Dienstag (13.06.2023) reagierte die Geislinger Stadtverwaltung und sperrte alle öffentlichen Grillplätze. Seit Donnerstag (15.06.2023) gilt das auch in Göppingen.

Zollernalbkreis: Grillverbot in Bisingen und Umgebung

Bis zu 30 Grad – das sind die Prognosen für die kommenden Tage im Zollernalbkreis. Nun haben die Gemeinden Bisingen, Balingen, Albstadt und Meßstetten reagiert und das Grillen auf öffentlichen Grillstellen an diesem Wochenende untersagt. Grundlage der Entscheidung sind die hohen Gefahrenwerte für Brände. Sie liegen aktuell in Hechingen bei 4 und Balingen bei 3. Wer trotzdem sein Fleisch brutzelt und dabei einen Brand verursacht, der haftet.

Die Stadt Geislingen spricht derweil kein Verbot aus, weil die Gefahr in der kommenden Woche wieder geringer werden soll. Das Forstamt bittet die Anwohner dennoch besonders vorsichtig zu sein. Schon der kleinste Funke könne genügen, um einen Flächenbrand im Wald auszulösen.

Gaildorf: Grillen am Wochenende noch erlaubt

Das Gerücht, wonach das Grillen in Gaildorf an diesem Wochenende verboten wird, wurde bereits dementiert: Stadtsprecher Daniel Kuhn erklärte, dass die Grillplätze geöffnet bleiben . Aber: sollte die Trockenheit anhalten, werde Gaildorf reagieren und eine Schließung nächste Woche aussprechen.

Grillen in der Natur: So vermeiden Sie einen Brand

Wer trotz der Warnung den Grill anschmeißt, der kann die Brandgefahr minimieren. Folgende Tipps helfen:

Grillen ist nur in ausgewiesenen Stellen erlaubt. Das Feuer muss ständig beaufsichtigt werden und am Ende vollständig gelöscht werden. Besondere Vorsicht gilt an windigen Tagen